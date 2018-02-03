В Подмосковье задержали опекунов, пытавшихся убить трехлетнего ребенка

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Следователи в Московской области задержали опекунов трехлетнего мальчика, подозреваемых в покушении на его убийство, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, 2 февраля приемные родители вызвали ребенку скорую помощь, так как у него случился внезапный приступ. Врачи диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, отравление психотропными веществами и кому неясной степени. После этого ребенок был переведен в "НИИ неотложной детской хирургии и травматологии", где у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и множественные ушибы. Пострадавший малыш сейчас остается в крайне тяжелом состоянии.
Петренко сообщила, что в 2017 году органами социальной защиты Конаковского района Тверской области над мальчиком и его младшим братом была оформлена опека, местом проживания детей был определен адрес в Москве. Следователи организовали проверку на предмет халатных действий (статья 293 УК РФ) в отношении органов опеки и попечительства Тверской области и города Москвы, материалы уже переданы в территориальные подразделения СК РФ. Второй ребенок, над которым также была оформлена опека, изъят из семьи. Следствие даст принципиальную юридическую оценку действиям сотрудников органов опеки, поместивших пострадавшего ребенка в приемную семью.
Как добавила Петренко, к настоящему времени следователи осмотрели место происшествия и изъяли следы вещества бурого цвета и одежду мальчика. Допрашиваются подозреваемые, у них взяты биологические образцы. В качестве свидетелей опрашиваются врачи больницы. Запрошен характеризующий материал на семью. Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ главой ведомства Александром Бастрыкиным.