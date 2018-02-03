В Подмосковье задержали опекунов, пытавшихся убить трехлетнего ребенка

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Следователи в Московской области задержали опекунов трехлетнего мальчика, подозреваемых в покушении на его убийство, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство трехлетнего ребенка… По подозрению в совершении преступления задержаны его опекуны – 37-летний мужчина и 33-летняя женщина, жители города Москвы", — сказала она.

По ее словам, 2 февраля приемные родители вызвали ребенку скорую помощь, так как у него случился внезапный приступ. Врачи диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, отравление психотропными веществами и кому неясной степени. После этого ребенок был переведен в "НИИ неотложной детской хирургии и травматологии", где у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и множественные ушибы. Пострадавший малыш сейчас остается в крайне тяжелом состоянии.

Петренко сообщила, что в 2017 году органами социальной защиты Конаковского района Тверской области над мальчиком и его младшим братом была оформлена опека, местом проживания детей был определен адрес в Москве. Следователи организовали проверку на предмет халатных действий (статья 293 УК РФ) в отношении органов опеки и попечительства Тверской области и города Москвы, материалы уже переданы в территориальные подразделения СК РФ. Второй ребенок, над которым также была оформлена опека, изъят из семьи. Следствие даст принципиальную юридическую оценку действиям сотрудников органов опеки, поместивших пострадавшего ребенка в приемную семью.

Как добавила Петренко, к настоящему времени следователи осмотрели место происшествия и изъяли следы вещества бурого цвета и одежду мальчика. Допрашиваются подозреваемые, у них взяты биологические образцы. В качестве свидетелей опрашиваются врачи больницы. Запрошен характеризующий материал на семью. Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ главой ведомства Александром Бастрыкиным.