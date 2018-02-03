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Происшествия

Сатана в юбке: самые опасные женщины-убийцы

08:0003.02.2018
(обновлено: 08:06 03.02.2018)
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© Фото : СК РФИнесса ТарвердиеваИнесса Тарвердиева
© Фото : СК РФ

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Андрей Григорьев. Питерская баба-яга, Амазонка и уральская Раскольникова — на счету некоторых представительниц слабого пола числятся десятки загубленных жизней. Мотивы убийств разные: от банальной корысти до мести. Некоторые женщины даже после вынесения приговора не раскаялись в содеянном. РИА Новости рассказывает о самых беспощадных преступницах в истории СССР и России.

Салтычиха

Одна из самых известных женщин-убийц, дворянка Дарья Салтыкова по кличке Салтычиха, жила в Москве в XVIII веке. Помещица владела шестью сотнями крепостных. За малейшую провинность Салтычиха жестоко избивала крестьянок, обливала кипятком, морила голодом, раскаленными щипцами вырывала им волосы. Со временем переключилась на убийства. Среди ее жертв — не только взрослые, но и дети. Рано овдовевшая Салтычиха особенно любила расправляться с невестами.

© Фото : public domainИстязания Салтычихи. Иллюстрация к энциклопедическому изданию "Великая реформа".
© Фото : public domain
Истязания Салтычихи. Иллюстрация к энциклопедическому изданию "Великая реформа".

Крестьяне долго боялись пожаловаться на свою хозяйку. Все убитые по документам числились пропавшими без вести или умершими от болезней. И все же по показаниям двух крепостных следствию удалось арестовать помещицу. Суд признал ее виновной в 38 умышленных убийствах и приговорил к пожизненному заключению в одиночной камере без света. За решеткой Салтычиха провела более 30 лет, скончавшись в возрасте 71 года.

Советская леди Макбет

Серийная убийца Тамара Иванютина родилась в 1941-м в Киеве, росла в многодетной семье. В молодости была судима за спекуляцию. Однако это не помешало ей по поддельным документам устроиться посудомойкой в школьную столовую. В марте 1987-го в реанимацию с признаками отравления попали девять учеников и учителей школы, в которой работала Иванютина. Четыре человека умерли. За качество продуктов питания отвечала медсестра-диетолог, скоропостижно скончавшаяся за две недели до этого. При вскрытии в телах всех погибших обнаружили следы таллия. Сыщики провели обыски у работников учебного заведения и нашли в квартире Иванютиной коробку с "жидкостью Клеричи" — высокотоксичным раствором на основе таллия. На допросе Иванютина призналась, что хотела проучить школьников за плохое поведение и поэтому добавила в пищу яд.

© РИА Новости / Александр ПоляковПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Поляков
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В ходе расследования выяснилось, что Иванютина и ее семья причастны к целой серии убийств. Так, Тамара вместе с сестрой Ниной отравили своих мужей, чтобы завладеть их недвижимостью. Кроме того, от ее рук погибли школьный парторг и учитель химии, уличившие ее в краже продуктов питания из столовой. Всего посудомойка погубила девять человек. Суд приговорил ее к расстрелу.

Уральская Раскольникова

Серийница Ирина Гайдамачук действовала в Свердловской области целых восемь лет. В начале 2000-х по Красноуфимску прокатилась волна жестоких убийств одиноких пенсионеров. Доверчивые старушки сами открывали дверь, полагая, что пришел работник соцзащиты. Однако вместо помощи получали молотком по голове. После очередной расправы следователи по показаниям соседки жертвы смогли составить фоторобот подозреваемой. Почувствовав опасность, Гайдамачук сменила географию. Новые убийства произошли в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, где одной из жертв Ирины стала мать замначальника местного УВД. В считаные дни силовики задержали подозрительную женщину и заявили о раскрытии преступления, но вскоре похожее убийство было совершено в другом городе. Выяснилось, что задержанная оговорила себя под давлением милиционеров. Поиски возобновились.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкИрина Гайдамачук, обвиняемая в убийстве 17 пожилых людей, перед началом заседания в Свердловском областном суде
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ирина Гайдамачук, обвиняемая в убийстве 17 пожилых людей, перед началом заседания в Свердловском областном суде

После небольшого перерыва Гайдамачук продолжила убивать в родном Красноуфимске, переключившись уже на своих знакомых. Задержали маньячку лишь конце 2010-го. Ее признали виновной в 17 убийствах и 18 разбойных нападениях (одной из потерпевших чудом удалось выжить). Стоит отметить, что добыча преступницы за все время — всего 50 тысяч рублей. Суд приговорил ее к 20 годам колонии.

Амазонка

Жительница Ставропольского края Инесса Тарвердиева на протяжении десяти лет возглавляла одну из самых кровавых банд современной России. Целью криминального сообщества была нажива. Как правило, своих жертв бандиты расстреливали из ружья, а потом добивали ножами. Свидетелей старались не оставлять. Добыча — одежда, бытовая техника, деньги. Крупных сумм у жертв обычно не оказывалось.

© РИА Новости / Федор ЛаринИнесса Тарвердиева, обвиняемая в бандитизме и убийствах, во время судебного заседания в Ростовском областном суде
© РИА Новости / Федор Ларин
Инесса Тарвердиева, обвиняемая в бандитизме и убийствах, во время судебного заседания в Ростовском областном суде

Бандиты безжалостно расправились с семьей офицера СОБРа Дмитрия Чудакова, не пощадив ни его жену, ни двух маленьких детей. На теле десятилетней дочери подполковника эксперты насчитали около 40 ножевых ранений. Позже от пуль бандитов погибли еще несколько сотрудников правоохранительных органов. Преступников задержали в 2013-м. Следствие и суд длились четыре года. Тарвердиева за десять доказанных убийств получила 21 год колонии. В ее отношении расследуется еще одно уголовное дело, в котором фигурируют десять убийств.

Бабушка-потрошитель

Пенсионерку из Санкт-Петербурга Тамару Самсонову задержали в 2015-м, обвинив  в убийстве 79-летней женщины, за которой она ухаживала. За несколько дней до этого одна из жительниц района Купчино нашла фрагменты человеческого тела, разбросанные по пустырю. Оперативники быстро установили личность погибшей и вскоре вышли на подозреваемую в совершении преступления. Во время обыска в ее квартире обнаружили следы крови и ножовку. Кроме того, следователи изъяли дневник Самсоновой. Там она описывала, как убила более десяти человек. Оказалось, что еще в 2003-м в ходе ссоры Самсонова расправилась с 44-летним жителем Норильска, снимавшим комнату в ее квартире. Труп она расчленила и по частям вынесла на улицу. Силовикам удалось найти останки погибшего.

© RTТамара Самсонова. Кадр из репортажа телеканала RT
© RT
Тамара Самсонова. Кадр из репортажа телеканала RT

Однако 68-летняя Самсонова избежала тюремного наказания — судебно-медицинская экспертиза признала ее невменяемой. Пенсионерку отправили на принудительное лечение.

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сepreu _
Только несколько строчек здесь приятны: расстрел, колония, лечение.
08:31
03.02.2018
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