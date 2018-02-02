В Калужской области школьник напал с ножом на одноклассника

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В одной из школ Калужской области ученик напал с ножом на одноклассника, сообщили в Следственном комитете.
Инцидент произошел около 8:25 утра в школе № 1 города Спас-Деменск. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
Сам зачинщик выпрыгнул в окно третьего этажа, его госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника.
Пострадавший и его одноклассники утверждают, что между двумя подростками не было конфликта. Как выяснили следователи, инициатор происшествия ни с кем не общался, был замкнут.
Следователи выясняют условия жизни и воспитания детей. Известно, что на профилактическом учете они не состояли.
В середине января в российских школах случились два резонансных ЧП — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек) и нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек).