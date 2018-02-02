МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Мосгорсуд разрешил журналисту "Новой газеты" Худоберди Нурматову (псевдоним – Али Феруз) самостоятельно уехать из России, где он находился незаконно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее речь шла о принудительном выдворении в Узбекистан, однако в "Новой газете" опасались, что власти этой республики начнут преследовать Нурматова.

"Содержать Нурматова в центре временного содержания, что не ограничивает его право на основании письменного ходатайства самостоятельно выехать в третью страну", — решила судья Юлия Притула.

Как пояснил на заседании адвокат Даниил Хаймович, Нурматова готовы принять в Германии.

"Он купил билеты, у него есть все документы для этого", — отметил защитник.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без документов, удостоверяющих личность. Также, по словам источника, Нурматов в 2008 году фигурировал в показаниях осужденного за вербовку в радикальную исламистскую организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра"*.

В "Новой газете" отказывались верить, что Нурматов — радикальный исламист. По данным издания, Нурматова задержали в России по требованию узбекских властей, а из Узбекистана уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать".

Редакция "Новой газеты" ранее обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой не выдворять Нурматова из страны, отметив, что родственники журналиста живут в России, здесь он учился и прекрасно владеет русским языком. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль обращал внимание миграционных властей на ситуацию с выдворением Нурматова, но, по его словам, "ситуация непростая, есть нарушения, на которые сложно закрыть глаза".

* Запрещенная в России террористическая организация