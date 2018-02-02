Источник сообщил, когда корабль Черноморского флота "Ямал" вернется в строй

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Большой десантный корабль Черноморского флота России "Ямал", столкнувшегося в конце декабря с сухогрузом в Эгейском море, вернется в строй в первом полугодии, сообщил в пятницу РИА Новости источник в ЧФ РФ.
"БДК "Ямал" вернется в состав флота после ремонта в первом полугодии 2018 года", — сказал собеседник агентства.
"Ямал" представляет собой многопалубный плоскодонный десантный корабль океанской зоны с полубаком и развитой кормовой надстройкой. Основным его предназначением является прием с оборудованного или необорудованного берега военной техники, транспортирование ее морем и высадка как на оборудованное, так и необорудованное побережье.
Корабль снабжен двумя сдвоенными 57-миллиметровыми артиллерийскими установками АК-725, двумя пусковыми установками реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М", четырьмя пусковыми установками переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2".