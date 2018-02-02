В Омской области завели дело после гибели пяти человек в пожаре в общежитии

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Прокуратура Омской области возбудила дело после проверки соблюдения пожарной безопасности производственно-коммерческой фирмой "Варис" в связи с пожаром в общежитии техникума, сообщила Генпрокуратуры РФ.

По данным ГУМЧС, сообщение о пожаре в пятиэтажном общежитии в поселке Новоомский Омского района поступило 28 января в 05.30 местного времени (02.30 мск). До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 90 человек. По данным СК, погибли пять человек, из них двое несовершеннолетних — 13 и 14 лет, еще семь человек пострадали.

"Прокуратурой Омского района материалы проверки направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об установлении и уголовном преследовании виновных должностных лиц. По результатам рассмотрения постановления прокурора следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц", — говорится в сообщении.

Как отмечает ГП, с января 2015 года данная организация обслуживает системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в общежитии колледжа. В ходе проверки были выявлены нарушения данной организацией пожарной безопасности, добавляет ведомство.

Генпрокуратура сообщает, что работники предприятия во время ежемесячных осмотров не установили неисправность элементов питания системы оповещения о пожаре и радиосистемы, отвечающей за передачу сигнала на пульт дежурного МЧС России по Омской области. Несвоевременное выявление и устранение нарушений привело к тому, что система противопожарной безопасности общежития во время пожара в нем должным образом не оповестила людей о происшествии, говорится в сообщении.

В свою очередь следственное управление СК РФ по региону уточняет, что, по предварительным данным пожарно-технической экспертизы, причиной пожара стали неосторожные действия с огнем. По версии следствия, 23-летний студент, проживающий в общежитии и 10 января отчисленный из колледжа, около 05.00 местного времени во время приготовления пищи по неосторожности плеснул масло на раскаленную электрическую плитку, что повлекло возгорание и сильное задымление.