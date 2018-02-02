В Москве бездомный с 50 долларами потребовал в банке четыре миллиона рублей

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали бездомного, который пришел в банк на северо-востоке Москвы, чтобы обменять 50 долларов, а затем с угрозами потребовал у кассира 4 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Москве.

По словам собеседника агентства, сообщение о разбойном нападении по адресу улица Амундсена, дом 15, корпус 2 поступило в полицию в четверг в 16.45.

"Прибывшие сотрудники установили, что помещение организации вошел неизвестный, произвел обмен 50 долларов в закрытой операционной кассе, после чего передал записку с текстом о требовании передачи 4 миллионов рублей и угрожал кассиру", — сообщил собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе, в ответ на его требования кассир сказала, что вызвала полицию, нажав на тревожную кнопку, после чего мужчина скрылся. В тот же день в 20.30 сотрудники угрозыска задержали его на Енисейской улице.

Пытавшийся "ограбить" банк мужчина 1988 года рождения оказался бездомным. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Разбой", а сам задержанный заключен под арест.