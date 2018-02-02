В Новосибирске потребовали закрыть авиационный учебный центр

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе авиационного учебного центра при государственном Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени Чаплыгина в Новосибирске, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Прокуроры обратились в суд с просьбой закрыть учебный центр.

СибНИА — крупнейший научно-исследовательский центр авиационной науки на востоке России. Его авиационный центр, как сообщается на сайте института, готовит пилотов малой авиации (турбовинтовых самолётов ТВС-2МС) и специалистов для Минобороны по техническому обслуживанию самолетов типа Ан-2.

"В ходе проверки соблюдения требований воздушного законодательства, а также законодательства о лицензировании при осуществлении образовательной деятельности по обучению авиационного персонала авиационным учебным центром, образованным при ФГУП "СибНИА им. С. А. Чаплыгина" выявлены многочисленные нарушения требований законодательства", — говорится на сайте.

Установлено, что некоторых слушателей центр подготовил без сертификата, позволяющего обучать авиационный персонал. Сообщается, что имели место случаи работы преподавателей без заключенных трудовых договоров, кроме того к работе привлекались преподаватели с истекшими свидетельствами о пройденных курсах повышения квалификации. Было также выявлено отсутствие необходимых технических средств и наглядных пособий для проведения практических занятий.

"Поскольку деятельность по обучению авиационного персонала напрямую влияет на безопасность полетов, Новосибирским транспортным прокурором в адрес руководителя ФГУП "СибНИА им. С. А. Чаплыгина" внесено представление об устранении выявленных нарушений закона", — говорится в сообщении.

В отношении юридического лица было возбуждено административное дело об "осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)", которое находится в арбитражном суде Новосибирской области.

В Дзержинский районный суд Новосибирска было кроме того предъявлено исковое заявление о запрете деятельности авиационного учебного центра до устранения выявленных нарушений закона.