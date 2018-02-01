В Татарстане число жертв ДТП с легковушками возросло до четырех

КАЗАНЬ, 1 фев — РИА Новости. Число погибших в результате столкновения в четверг днём в Татарстане двух автомобилей возросло до четырёх — в больнице умер пострадавший, сообщил РИА Новости представитель регионального МВД.

По данным МВД, 1 февраля примерно в 15.10 мск на 921-м километре трассы М-7 "Волга" автомобиль Ford, по предварительным данным, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с большегрузным автомобилем. В результате ДТП на месте погибли три человека, один пострадавший был госпитализирован.

"Погибших четверо, пострадавший умер в больнице", — сказал собеседник агентства.

Ранее Минздрав республики сообщал, что пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в Мамадышскую центральную районную больницу. Детей среди погибших нет.