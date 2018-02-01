Момент столкновения автобуса с бетонным ограждением в Москве попал на видео

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Момент аварии с пассажирским автобусом на Ленинградском шоссе попал сразу на несколько камер видеонаблюдения, сообщает РЕН ТВ.

Накануне утром автобус, перевозивший сотрудников "Мосгортранса", врезался в бетонное ограждение.

Из-за сильного удара пассажиров раскидало по салону. Пострадали 12 человек, у большинства из них ушибы.

Причиной ДТП могло стать как плохое состояние дороги (хотя коммунальные службы уже заверили, что к моменту аварии шоссе было очищено и обработано реагентами), так и ошибка водителя, стаж которого был менее четырех месяцев.