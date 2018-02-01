В Улан-Удэ около 30 человек тушат здание, где находится Сбербанк

Сотрудники МЧС на месте пожара на улице Ключевская в Улан-Удэ. 1 февраля 2018

Сотрудники МЧС на месте пожара на улице Ключевская в Улан-Удэ. 1 февраля 2018

КРАСНОЯРСК, 1 фев — РИА Новости. Почти 30 человек тушат в Улан-Удэ административное здание, где расположены офис Сбербанка и магазин электроники, сообщили РИА Новости в республиканском главке МВД.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что вечером в четверг загорелось офисное здание на площади порядка 300 квадратных метров.

"В 19.49 (14.49 мск) 01.02.2018 года на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в Улан-Удэ, по улице Ключевская горит крыша здания. На ликвидацию пожара было задействовано 27 человек и 11 единиц техники. Информация уточняется", — сказала представитель МЧС.

Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, пожар начался с крыши над офисом Сбербанка, а затем перешел на магазин. Данных о погибших и пострадавших нет.