Верховный суд Дагестана оставил в силе меру пресечения для мэра Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 1 фев — РИА Новости. Верховный суд Дагестана оставил в силе меру пресечения арестованному мэру Махачкалы Мусе Мусаеву, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости представитель Верховного суда республики.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил меру пресечения без изменений", — рассказал собеседник агентства.

Мусаев является мэром столицы Дагестана с 2015 года. До этого занимал пост министра строительства, архитектуры и ЖКХ.

В январе 2018 года Мусаев был арестован по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в марте 2016 года он, зная, что участок площадью около 17,5 гектара является собственностью республики, незаконно подписал постановление о предоставлении его в собственность ОАО "АСПК" за 1,1 миллиона рублей. Согласно заключению специалиста, рыночная стоимость этого земельного участка превышает 81 миллион рублей. Ессентукский городской суд 26 января временно отстранил Мусаева от должности.