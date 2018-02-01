На Кубани пострадавшие от банды Цапка получили компенсации

СОЧИ, 1 фев — РИА Новости. Родственники жертв банды Цапка из станицы Кущевской получили компенсации за причиненный вред в размере 119 миллионов рублей, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Краснодарскому краю.

Как отмечал ранее директор юридической компании "Центр Правосудия" Армен Восканян, защищающий интересы потерпевших, суд взыскал с матери главаря кущевской банды Надежды Цапок 120 миллионов рублей в пользу потерпевших. Юрист добавлял, что ввиду недостаточности денежных средств на счетах Цапок Надежды Алексеевны для удовлетворения всех требований потерпевших, специалисты продолжат работу по обращению взыскания на денежные средства Кущевской ОПГ, хранящиеся на счетах иных родственников главаря ОПГ, в том числе его супруги Цапок Анжелы-Марии.

По данным УФССП, сотрудник межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производства УФССП по Краснодарскому краю обратился с заявлением в Октябрьский районный суд Краснодара об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся у третьих лиц. Заявление судебного пристава-исполнителя было удовлетворено в полном объеме.

"Владелец счета, на котором находились денежные средства, фактически принадлежащие должнику, не согласился с определением Октябрьского райсуда Краснодара и обжаловал его. Однако Апелляционным определением Краснодарского краевого суда указанный судебный акт оставлен без изменения. На днях денежные средства в размере 119 миллионов рублей поступили на депозитный счет управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю, после чего были перечислены потерпевшим в счет возмещения морального вреда", — говорится в сообщении ведомства.

Порядка 30 миллионов рублей в пользу пострадавших еще остаются невыплаченными, добавляет пресс-служба.

Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Приговор банде Цапка вступил в законную силу.