МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Число преступлений террористического характера, зарегистрированных в РФ, снизилось на 16% в 2017 году, при этом число выявленных преступников выросло почти на 34 %, следует из данных на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

По данным ГП преступления террористической направленности относятся к преступлениям против общественной безопасности. К ним относятся теракты, вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное содействие их совершению, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, захват заложников, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.

Так, по данным Генпрокуратуры, в 2016 году было зарегистрировано 2227 таких преступлений, тогда как на декабрь 2017 года — 1871. В 2016 году было выявлено 653 преступника, в прошлом году — 873.