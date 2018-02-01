На Колыме из-за схода лавин закрыли три автодороги

МАГАДАН, 1 фев — РИА Новости, Людмила Щербакова. Дорожники в четверг закрыли сразу три региональные трассы на Колыме из-за схода лавин на каждой из них, сообщает правительство Магаданской области.

Циклон из Японского моря пришел на Колыму в начале недели. Он принес потепление и снегопады на всю территорию региона. Побит абсолютный температурный максимум, из-за резкого потепления спасатели рекомендовали жителям быть осторожными вблизи домов – там, где висят снежные козырьки и сосульки.

"Схождение снежных масс имело место на перевалах Лошкалахский, Гаврюшка и на 49 километрах дороги Палатка-Кулу-Нексикан, а также на автодороге Герба-Омсукчан. На местах снежных завалов работает дорожная техника, проезд по Тенькинской и Омсукчанской автодорогам закрыт для всех видов транспорта. Проезд по автодороге Магадан-Балаганное-Талон открыт только для автомобилей высокой проходимости", — говорится в сообщении.

Дополняется, что губернатор Владимир Печеный дал поручение обследовать областные дороги на предмет лавинной опасности, чтобы своевременно принять меры, в том числе возможный принудительный спуск лавин.

"Понятно, если за сутки выпала месячная норма осадков, одномоментно последствия циклона устранить невозможно. Но работать быстрее можно и нужно, для этого мы и выделим дополнительную технику городу Магадану", – цитирует Печеного официальный сайт правительства Колымы.

Уточняется, что лавинная опасность все еще сохраняется в окрестностях Магадана и Хасынском районе Колымы.