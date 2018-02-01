В Москве сообщили возрастную группу большинства преступников

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Прокуратура Москвы опубликовала данные о том, люди какой возрастной группы совершили больше всего преступлений в столице в 2017 году.

Как сообщает ведомство, больше всего преступлений совершили москвичи в возрасте от 30 до 49 лет.

"Характеристика выявленных лиц, совершивших преступления по возрастным группам: 16 тысяч 756 человек (от общего числа выявленных преступников совершили преступления) в возрасте 30-49 лет (18 тысяч 410 — в 2016 году)" — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, после этой возрастной группы больше всего преступлений совершили граждане в возрасте от 25 до 29 лет — около 6,9 тысячи человек в 2017 году (в 2016 году — 7,7 тысячи). За ними следуют молодые преступники 18-24 лет (около 6,3 тысячи в 2017 году по сравнению с почти 7 тысячами в 2016 году); количество преступников 50-летнего и более старшего возраста превысило 2,8 тысячи человек (в 2016 году — почти 3 тысячи человек), а несовершеннолетних — 559 в 2017 году (653 в 2016-м).

Как следует из сообщения ведомства, больше всего преступников в 2017 году оказалось среди москвичей, получивших среднее (общее и профессиональное) образование, и число таких преступников снизилось — почти 24,4 тысячи в 2017 году против 27,2 тысячи в предыдущем. Отмечается также снижение числа преступников с высшим образованием по сравнению — 6,7 тысячи (в 2016-м — 7 тысяч).

Прокуратура добавляет, что чаще всего преступления совершали мужчины на территории Восточного и Центрального административных округов.

Столичные служащие и руководители в 2017 году совершили меньше преступлений, чем в 2016-м: выявлено свыше 3,5 тысячи преступников-служащих (более 3,7 тысячи в 2016 году), а также свыше 1,4 тысячи преступников-руководителей (более 1,3 тысячи). Меньшее число преступников выявлено в 2017 году среди студентов и учащихся: 1 тысяча 60 человек в (1 тысяча 150).