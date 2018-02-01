На Камчатке из-за обильного снегопада закрыли главный аэропорт

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев — РИА Новости. Из-за обильного снегопада на Камчатке закрыт главный аэропорт полуострова, ведётся расчистка взлётно-посадочной полосы, сообщили РИА Новости в аэропорту "Петропавловск-Камчатский".

Циклон обрушился на южные районы Камчатки в понедельник. Он принес на полуостров сильные осадки и ветер, а также потепление. В некоторых районах края столбик термометра поднимался до плюс 5-7 градусов. В регионе действует предупреждение о лавинной опасности.

"После завершения работ по расчистке взлётно-посадочной полосы, работа аэропорта будет возобновлена. С задержкой на Камчатку прилетят два рейса из Владивостока, кроме того с небольшой задержкой мы ждём рейс из "Шереметьево", но он задержался по причине аэропорта вылета. Рейсы, которые должны прилететь после обеда, прибудут на полуостров по расписанию", — рассказал представитель аэропорта.

Он отметил, что открыть аэропорт планируется к 12.00 по местному времени (3.00 мск).

Циклон, обрушившийся на Камчатку, стал причиной отмены занятий в школах. Кроме того, по решению администрации Петропавловска-Камчатского в ряде муниципальных учреждений четверг объявлен выходным днём.

"Руководителей предприятий и организаций всех форм собственности просят рассмотреть возможность принятия аналогичных решений: определить количество сотрудников, которые выйдут на работу, по фактической надобности в этот день", — говорится в сообщении мэрии.

Городские власти также рекомендовали владельцам личного автотранспорта не выезжать на дороги, оставив свои машины на стоянке, и воспользоваться общественным транспортом. Автобусное сообщение в краевой столице действует в штатном режиме.