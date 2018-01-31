Скворцова не исключила необходимость новых экспертиз по делу Мисюриной

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. При необходимости выявления причинно-следственной связи между действиями врача и смертью человека нужно провести дополнительные экспертизы, заявила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, комментируя дело гематолога Елены Мисюриной, которая получила два года колонии за смерть пациента.

"Я не знаю деталей этого дела, о котором вы спрашиваете. Но я так думаю, что это дело суда, и если нужно, то повторные экспертизы, определить, есть ли действительно причинно-следственная связь между действиями врача и смертью человека", — сказала Скворцова журналистам.

Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела, произошел в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице. По данным следствия, проводя пациенту трепанобиопсию, Мисюрина "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался.

Прокуратура ЮЗАО Москвы в среду попросила отменить приговор Мисюриной, поскольку следствие проходило с нарушениями, а доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о ее виновности.