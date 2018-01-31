"Телефонных террористов" в России судят в три раза чаще, чем реальных

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Суды в России выносят в три раза больше приговоров за "телефонный терроризм", чем за реальные террористические действия, говорится в опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде РФ статистике.
11.3%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.4%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
66.2%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.1%Ничего не слышал(а) об эвакуации
За это же время российские суды вынесли 443 решения по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте), из этого числа 43 решения были о применении принудительных мер медицинского характера.
Что касается преступлений экстремистской направленности, то за первую половину 2017 года суды рассмотрели 376 подобных дел: 308 закончились приговорами, 37 дел было прекращено, 10 человек направлены на принудительное лечение.