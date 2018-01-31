"Телефонных террористов" в России судят в три раза чаще, чем реальных

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Суды в России выносят в три раза больше приговоров за "телефонный терроризм", чем за реальные террористические действия, говорится в опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде РФ статистике.

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Согласно статистике за первую половину 2017 года, в России было вынесено за терроризм три приговора и одно решение о принудительном лечении невменяемого. По остальным террористическим статьям (содействие и призывы к терроризму) — 130 приговоров и два решения о принудительном лечении.

За это же время российские суды вынесли 443 решения по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте), из этого числа 43 решения были о применении принудительных мер медицинского характера.

Что касается преступлений экстремистской направленности, то за первую половину 2017 года суды рассмотрели 376 подобных дел: 308 закончились приговорами, 37 дел было прекращено, 10 человек направлены на принудительное лечение.