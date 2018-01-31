В Красноярском крае при пожаре в частном доме пострадали четыре человека

КРАСНОЯРСК, 31 янв — РИА Новости. Житель Минусинска Красноярского края, по предварительным данным, в результате ссоры поджог частный жилой дом, где из-за пожара пострадали четыре человека, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

По его словам, днем в полицию позвонила женщина и сообщила о пожаре в частном доме и том, что там есть люди. Прибывшие на место полицейские выяснили, что в доме находились четыре взрослых человека.

"Они были эвакуированы оперативными службами и доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 40-летний местный житель. По предварительным данным, в ходе бытового конфликта с родственниками мужчина совершил поджог жилого дома", — сказал Юрченко.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия, добавил глава пресс-службы.