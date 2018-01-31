В КБР студентку осудили за размещение экстремистских материалов в интернете

НАЛЬЧИК, 31 янв — РИА Новости. Нальчикский городской суд приговорил к условному сроку заключения местную жительницу, которая размещала в интернете материалы экстремистского содержания, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

"Установлено, что 20-летняя студентка под псевдонимом неоднократно размещала в социальной сети "ВКонтакте" материалы, призывающие к вражде и ненависти к лицам, не исповедующим ислам", — говорится в сообщении.

Кроме того, девушка разместила в интернете высказывания, пропагандирующие неполноценность неверующих, а также записи и видеоролики, включенные в федеральный список экстремистских материалов министерства юстиции РФ.

"Приговором Нальчикского городского суда подсудимая признана виновной и приговорена к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно", — уточняет ведомство.