На Ставрополье грузовая "Газель" столкнулась со школьным автобусом

НАЛЬЧИК, 31 янв – РИА Новости. Грузовая машина "Газель", перевозившая хлеб, столкнулась со школьным автобусом в Предгорном районе Ставропольского края, в результате аварии, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель регионального УГИБДД.

"Около 10.00 мск в среду в районе станицы Суворовской в Предгорном районе перевозившая хлеб "Газель" врезалась в школьный автобус, в котором находилось 20 учащихся 1-11-х классов", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по предварительным данным, в аварии никто не пострадал. "Сейчас на место происшествия выехали медики, которые осмотрят школьников на наличие травм", — добавил представитель госавтоинспекции.

Обстоятельства ДТП выясняются.