На Ставрополье грузовая "Газель" столкнулась со школьным автобусом

НАЛЬЧИК, 31 янв – РИА Новости. Грузовая машина "Газель", перевозившая хлеб, столкнулась со школьным автобусом в Предгорном районе Ставропольского края, в результате аварии, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель регионального УГИБДД.
Он отметил, что, по предварительным данным, в аварии никто не пострадал. "Сейчас на место происшествия выехали медики, которые осмотрят школьников на наличие травм", — добавил представитель госавтоинспекции.
Обстоятельства ДТП выясняются.