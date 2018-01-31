В Удмуртии при падении стрелы крана погиб рабочий

УФА, 31 янв — РИА Новости. Следственные органы в Удмуртии проводят доследственную проверку по факту гибели каменщика, на которого во время погрузочных работ на нефтяном месторождении упала стрела крана, сообщило в среду СУСК РФ по региону.
"При проведении погрузочных работ произошло падение стрелы крана МКГ-25. В результате этого погиб 56-летний каменщик. Он являлся работником организации "Можгинское строительное объединение", — сообщает следствие.
Следователи изучают техническую документацию организации, опрашивают других работников, которые стали свидетелями инцидента, а также руководство предприятия.