В Москве за сутки произошло почти 700 ДТП

Автомобильное движение во время снегопада в Москве. Архивное фото

Автомобильное движение во время снегопада в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Почти 700 ДТП произошло в Москве за прошедшие сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Синоптики прогнозировали сильный снегопад в Москве 30 и 31 января. По данным МЧС РФ, в эти дни на территории субъектов Центрального региона страны ожидаются обильный снегопад, местами с метелью, а также образование гололеда на дорогах и нарушение электроснабжения.

"За прошедшие сутки, 30 января 2018 года, зарегистрировано 691 дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом", —сказал собеседник агентства.

Это означает, что в этих ДТП люди не получили серьёзных травм, однако повредили свои машины. Кроме того, за прошедшие сутки в городе произошло 25 аварий, в результате которых 1 человек погиб и 27 получили травмы. По данным ГИБДД, среди пострадавших три ребёнка.