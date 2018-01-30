МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна обокрали в магазине на юго-западе столицы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел 26 января, в полицию чиновник обратился на следующий день.

"Алексея Хрипуна обокрали в магазине "Азбука вкуса" на улице Островитянова. Из тележки у него вытащили сумку с документами и деньгами", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт кражи, но имя заявителя не уточнили.

Полиция возбудила уголовное дело, подозреваемого ищут, добавили в пресс-службе.