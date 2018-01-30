Защита обжаловала приговор врачу-гематологу Мисюриной

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Защита обжаловала приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на 2 года колонии после смерти пациента, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы.
"Апелляционная жалоба поступила в суд", — сказали в суде.
Недавно вынесенный в Москве приговор Мисюриной в связи с гибелью пациента после процедуры трепанобиопсии вызвал широкий резонанс. По данным СМИ, требование о пересмотре ее дела подписали уже десятки тысяч человек, в том числе врачи, усомнившиеся, что именно действия медика привели к смерти пациента.
Отношение к приговору высказали и высокопоставленные столичные чиновники, в том числе мэр Сергей Собянин, призвавший разобраться в ситуации "максимально корректно и объективно", и его заместитель Леонид Печатников, назвавший обвинение "абсурдным".
По данным СК РФ, в июле 2013 года врач-гематолог в частной клинике на Профсоюзной улице, проводя пациенту трепанобиопсию, "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался. Черемушкинский суд приговорил врача к двум годам реального лишения свободы, но решение пока не вступило в силу.