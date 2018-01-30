Защита обжаловала приговор врачу-гематологу Мисюриной

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Защита обжаловала приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на 2 года колонии после смерти пациента, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы.

"Апелляционная жалоба поступила в суд", — сказали в суде.

Недавно вынесенный в Москве приговор Мисюриной в связи с гибелью пациента после процедуры трепанобиопсии вызвал широкий резонанс. По данным СМИ, требование о пересмотре ее дела подписали уже десятки тысяч человек, в том числе врачи, усомнившиеся, что именно действия медика привели к смерти пациента.

Отношение к приговору высказали и высокопоставленные столичные чиновники, в том числе мэр Сергей Собянин, призвавший разобраться в ситуации "максимально корректно и объективно", и его заместитель Леонид Печатников, назвавший обвинение "абсурдным".

В СК РФ отметили, что комментарии посторонних людей, не знающих материалов уголовного дела Мисюриной, неэтичны и провоцируют недоверие россиян к медицинской системе. В ведомстве подчеркнули, что уголовные дела о врачебных ошибках считаются крайне сложными, но следствие старается разобраться в каждом происшествии досконально, "лишь в каждом третьем случае возбуждается уголовное дело".

По данным СК РФ, в июле 2013 года врач-гематолог в частной клинике на Профсоюзной улице, проводя пациенту трепанобиопсию, "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался. Черемушкинский суд приговорил врача к двум годам реального лишения свободы, но решение пока не вступило в силу.