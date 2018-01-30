За выплатами обратились 16 пострадавших при взрыве в магазине в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. В комитет по социальной политике Санкт-Петербурга пока поступило 16 заявлений на оказание материальной помощи от пострадавших при взрыве 27 декабря 2017 года в магазине "Перекресток", сообщает комитет.

В супермаркете в Петербурге 27 декабря сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, пострадали 18 человек. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом, 31 декабря СК РФ переквалифицировал дело на статью о теракте. ФСБ сообщила о задержании по подозрению в организации и подрыве самодельного взрывного устройства Дмитрия Лукьяненко, в настоящее время он арестован. Последний пострадавший при взрыве был выписан из больницы 16 января.

"По последним данным, в комитет по социальной политике Санкт-Петербурга поступило пока 16 заявлений на материальную помощь от граждан, пострадавших в результате взрыва 27 декабря 2017 года в магазине "Перекресток". Выплаты будут осуществляться после проведения судебно-медицинской экспертизы и установления степени вреда здоровью", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление о выплатах пострадавшим при взрыве 27 декабря: 500 тысяч рублей получат пострадавшие, получившие вред здоровью средней тяжести, по 250 тысяч рублей будет выплачено пострадавшим умеренной и легкой степени тяжести.