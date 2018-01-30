МОСКВА, 30 янв – РИА Новости, Виктор Драгунский. Следствие вменяет сотруднику "Роснефти", экс-главе следственного управления СК РФ по ЦАО Москвы Алексею Крамаренко получение от людей "вора в законе" Шакро Молодого 200 тысяч долларов за освобождение из тюрьмы другого "авторитета", сообщил РИА Новости источник в правоохранительной системе.
По словам источника РИА Новости, дело Крамаренко соединено в одно производство с делом бывшего первого заместителя руководителя ГСУСК Москвы Дениса Никандрова и главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко о получении взятки от людей Захария Калашова (Шакро Молодой) за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).
В сентябре прошлого года Смычковский был объявлен в международный розыск, следует из опубликованного на сайте Мосгорсуда постановления. По словам источника РИА Новости, заочно арестованный в России предприниматель сейчас живет в США.
Именно следственное управление СК по ЦАО Москвы, которое возглавлял на тот момент Крамаренко, переквалифицировало обвинение Итальянцу с вымогательства на самоуправство, что позволило отпустить последнего из изолятора. Об этом, в частности, свидетельствуют показания генерала Никандрова, которые он дал в суде по выделенному в отдельное производство делу в отношении Максименко.
Так, по словам Никандрова, к тому моменту, когда "вышли все сроки", Крамаренко "улетел на острова". Однако не успели Итальянца освободить, как его задержали сотрудники ФСБ. Об этом заявляли его защитники и сам Кочуйков, отмечая, что он даже не успел выйти за территорию изолятора.
Крамаренко после скандала со взяткой от Шакро уволился из СК и перешел на работу в "Роснефть". Около одного года спустя, утверждает источник РИА Новости, Никандров, заместитель Максименко Александр Ламонов и другие фигуранты дела начали сотрудничать со следствием и дали показания, в том числе, на Крамаренко, что и позволило его арестовать.
Адвокат Крамаренко Елена Федулова отказалась комментировать данную информацию, сославшись на подписку о неразглашении.