МОСКВА, 30 янв – РИА Новости, Виктор Драгунский. Следствие вменяет сотруднику "Роснефти", экс-главе следственного управления СК РФ по ЦАО Москвы Алексею Крамаренко получение от людей "вора в законе" Шакро Молодого 200 тысяч долларов за освобождение из тюрьмы другого "авторитета", сообщил РИА Новости источник в правоохранительной системе.

В конце прошлого года Лефортовский суд Москвы по просьбе следователей ФСБ санкционировал арест Крамаренко, который, по данным источников агентства, по крайней мере на тот момент возглавлял правовой отдел "Роснефти". Заседание суда проводилось в закрытом от слушателей и СМИ режиме, фабула дела ни представителями правоохранительными органами, ни защитой экс-следователя не разглашалось. Официально было лишь известно, что ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере и грозит до 15 лет колонии.

По словам источника РИА Новости, дело Крамаренко соединено в одно производство с делом бывшего первого заместителя руководителя ГСУСК Москвы Дениса Никандрова и главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко о получении взятки от людей Захария Калашова (Шакро Молодой) за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).

"Дмитрий Смычковский в конце апреля 2016 в районе здания ГСУСК Москвы на Арбате передал Крамаренко 200 тысяч долларов", — сказал собеседник агентства, отметив, что предприниматель Смычковский действовал в качестве посредника и выступал в интересах людей из окружения Шакро.

В сентябре прошлого года Смычковский был объявлен в международный розыск, следует из опубликованного на сайте Мосгорсуда постановления. По словам источника РИА Новости, заочно арестованный в России предприниматель сейчас живет в США.

Именно следственное управление СК по ЦАО Москвы, которое возглавлял на тот момент Крамаренко, переквалифицировало обвинение Итальянцу с вымогательства на самоуправство, что позволило отпустить последнего из изолятора. Об этом, в частности, свидетельствуют показания генерала Никандрова, которые он дал в суде по выделенному в отдельное производство делу в отношении Максименко.

Так, по словам Никандрова, к тому моменту, когда "вышли все сроки", Крамаренко "улетел на острова". Однако не успели Итальянца освободить, как его задержали сотрудники ФСБ. Об этом заявляли его защитники и сам Кочуйков, отмечая, что он даже не успел выйти за территорию изолятора.

По словам другого источника агентства, изначально Крамаренко избежал ареста, поскольку "дал показания на одного из своих руководителей в генеральских погонах".

Крамаренко после скандала со взяткой от Шакро уволился из СК и перешел на работу в "Роснефть". Около одного года спустя, утверждает источник РИА Новости, Никандров, заместитель Максименко Александр Ламонов и другие фигуранты дела начали сотрудничать со следствием и дали показания, в том числе, на Крамаренко, что и позволило его арестовать.

Адвокат Крамаренко Елена Федулова отказалась комментировать данную информацию, сославшись на подписку о неразглашении.