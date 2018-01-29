На Кубани полиция наказала школьниц, осквернивших Вечный огонь

КРАСНОДАР, 29 янв — РИА Новости. Полицейские составили протоколы об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство" в отношении школьниц, осквернивших Вечный огонь в Абинске, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

С родителями школьниц также провели беседы. В отношении них составили протоколы об административном правонарушении по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ранее в интернете появилось видео, на котором две школьницы танцуют возле Вечного огня, плюют в него и снимают происходящее на смартфон.

Вопрос о постановке несовершеннолетних на учет в отдел полиции рассмотрят по решению суда.