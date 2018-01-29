В России снизилось число выявленных преступлений, связанных с коррупцией

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Количество выявленных преступлений, связанных с коррупцией, по итогам 2017 года снизилось на 10%, число фактов взяточничества упало на 40,3%, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры России.

"В 2017 году выявлено 29 634 (-10%) преступления коррупционной направленности, удельный вес которых в общем числе зарегистрированных преступлений составил 1,4%. Число преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ (получение взятки), в целом по стране снизилось на 40,3% (с 5 344 до 3 188). На 51% сократилось число преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ (дача взятки), — с 4 640 до 2 272", — говорится в сообщении.