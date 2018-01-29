В Коми после ДТП с автобусом возбудили уголовное дело

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом в Коми, при котором пострадали 12 человек, сообщил СК РФ.

В ночь на 24 декабря 2017 года на территории Сысольского района Коми на участке автодороги Куратово — Широкий Прилук автобус Mercedes, двигавшийся по маршруту "Великий Устюг — Чебоксары", опрокинулся в кювет. По предварительным данным, из находившихся в автобусе 49 человек пострадали 12, из них четверо несовершеннолетних. Шесть человек, среди которых один ребенок, были госпитализированы.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей… "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", а также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… "выполнение или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", — говорится в сообщении.

Установлено, что автобус с двумя водителями был предоставлен индивидуальным предпринимателем ООО "Туроператор Регион Поволжье" для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа по туристическому маршруту "Пермь – Воткинск – Ижевск — Набережные Челны – Казань — Великий Устюг" и обратно.

Добавляется, что уголовные дела соединены в одно производство.