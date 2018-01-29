Кемеровчанка в наркотическом опьянении убила дочь, приняв ее за куклу

КЕМЕРОВО, 29 янв — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области расследует уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка, мать которого, находясь в состоянии наркотического опьянения, несколько раз ударила его ножом, приняв за опасную куклу, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

По данным следствия, тело 1,5-годовалой девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в прошлую пятницу в одной из квартир Заводского района города Кемерово, в квартире также находилась 39-летняя мать ребенка в состоянии сильного наркотического опьянения. Данный факт подтвержден медицинским освидетельствованием.

"Допросить задержанную удалось только через несколько часов. Женщина пояснила, что после употребления наркотического средства ей почудилось, что в комнате находится не ребенок, а кукла, от которой идет опасность. Обвиняемая нанесла потерпевшей несколько ножевых ранений", — сообщает СУСК.

Женщине предъявлено обвинение по статье "Убийство малолетнего ребенка". В ходе предварительного расследования обвиняемую ждет стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. В ближайшее время будет решен вопрос о заключении ее под стражу, добавили в СУСК.