Под Псковом в ДТП с туристическим автобусом пострадали шесть человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв ─ РИА Новости. Шесть человек пострадали в Псковской области в ДТП с туристическим автобусом, который следовал из Санкт-Петербурга в Латвию, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.

"Около 7.30 утра в Островском районе Псковской области на 21 километре дороги Остров- Вышгородок, по предварительным данным, водитель туристического автобуса MAN на закруглении дороги превысил допустимую скорость, не справился с управлением, и автобус съехал в кювет. По имеющимся данным, шесть человек, находившихся в автобусе, пострадали. Насколько нам известно, у них ушибы, ссадины, к счастью, серьезных травм, по нашим данным, они не получили", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время по факту ДТП организована проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, причины ДТП.