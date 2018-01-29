Под Орлом автобус с детьми попал в ДТП

БРЯНСК, 29 янв — РИА Новости. Маршрутный автобус, в салоне которого находились дети, столкнулся с легковым автомобилем в Орловской области, пострадал водитель иномарки, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.

По предварительным данным ведомства, ДТП произошло в понедельник около 7.30 на автодороге Орел — Гать — Лаврово — Редькино. Установлено, что водитель автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автобусом, перевозившим детей.

"Пострадал один человек — водитель Volkswagen. По предварительным данным, в автобусе находились дети в количестве восьми человек", — сказала собеседница агентства.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются.