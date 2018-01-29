В ЕАО два подростка получили по девять лет колонии за убийство и грабеж

ХАБАРОВСК, 29 янв – РИА Новости. Суд в Биробиджане Еврейской АО признал подростков 15 и 16 лет виновными в убийстве супругов, которые приходились родственниками одному из осужденных, им назначено наказание в девять лет и девять лет шесть месяцев лишения свободы, сообщает в понедельник областная прокуратура.

Суд установил, что летом 2017 года 16-летний родственник погибших и его 15-летний ранее судимый одноклассник договорились совершить преступление в отношении супругов. Они похитили из сейфа в доме супругов ружье. Один из них выстрелил в голову хозяину дома, второй из этого же ружья выстрелил в голову жене хозяина. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия. Подростки похитили деньги, мобильные телефоны и другое имущество на общую сумму около 70 тысяч рублей, и скрылись. Вскоре они были задержаны полицией. Их поместили под стражу.

Отмечается, что подростки обвинялись по нескольким статьям: "разбой", "убийство", "хищение огнестрельного оружия".

"В судебном заседании подсудимые вину в совершении преступлений не признали. Однако с учетом представленных государственным обвинителем доказательств, они признаны виновными в совершении указанных преступлений. Родственнику убитых назначено наказание в девять лет лишения свободы, его приятелю отменено условное осуждение по предыдущему приговору суда и назначено девять лет и шесть месяцев лишения свободы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наказание осужденные будут отбывать в воспитательной колонии. Приговор в законную силу пока не вступил.