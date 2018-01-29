ХАБАРОВСК, 29 янв – РИА Новости. Суд в Биробиджане Еврейской АО признал подростков 15 и 16 лет виновными в убийстве супругов, которые приходились родственниками одному из осужденных, им назначено наказание в девять лет и девять лет шесть месяцев лишения свободы, сообщает в понедельник областная прокуратура.
Отмечается, что подростки обвинялись по нескольким статьям: "разбой", "убийство", "хищение огнестрельного оружия".
"В судебном заседании подсудимые вину в совершении преступлений не признали. Однако с учетом представленных государственным обвинителем доказательств, они признаны виновными в совершении указанных преступлений. Родственнику убитых назначено наказание в девять лет лишения свободы, его приятелю отменено условное осуждение по предыдущему приговору суда и назначено девять лет и шесть месяцев лишения свободы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что наказание осужденные будут отбывать в воспитательной колонии. Приговор в законную силу пока не вступил.