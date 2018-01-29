ВЛАДИВОСТОК, 29 янв — РИА Новости. Два самолета Бе-200 вылетели на поиски пропавшего в Японском море судна "Восток", сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту 20 человек. Следователи возбудили уголовное дело. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасжилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. В субботу было найдено два плота, людей на них не оказалось.

"В 09.00 (хбр) (02.00 мск) для проведения поисков вылетел самолет Бе-200ЧС Хабаровского Авиационного спасательного центра МЧС России. В 09.15 (хбр) — самолет Бе-200 с красноярскими спасателями на борту. К работам по поиску судна также привлечены спасательный буксир "Спасатель Заборщиков" и средний рыболовный траулер морозильный "Орион", — говорится в сообщении.

Обследовано более 29 тысяч 600 квадратных километров акватории. Поисковые работы осложняются снегом и ветром. На телефон "горячей" линии всего поступило 639 звонков.

Ночью на поиске продолжали работать суда. Как сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток", за ночь они ничего не нашли.