Мужчину у Славянского бульвара в Москве убили из травматического пистолета

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Мужчину у Славянского бульвара в Москве убили из травматического пистолета, сообщает официальный представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что мужчину застрелили на Славянском бульваре в Москве возле подземного перехода у одноименной станции метро.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "убийство", — говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 28 января у подземного перехода вблизи остановки "Славянский бульвар", неизвестный выстрелил в мужчину 1989 года рождения, который от ранения скончался на месте.

По предварительным данным, выстрел совершён из травматического пистолета.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.