МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Мужчину у Славянского бульвара в Москве убили из травматического пистолета, сообщает официальный представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "убийство", — говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером 28 января у подземного перехода вблизи остановки "Славянский бульвар", неизвестный выстрелил в мужчину 1989 года рождения, который от ранения скончался на месте.
По предварительным данным, выстрел совершён из травматического пистолета.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.