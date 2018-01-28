Во Внуково сняли с самолета россиянку, курившую на борту

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Жительницу Якутии в аэропорту Внуково сняли с самолета в Дубай из-за того, что она курила в салоне, сообщает отдел информации и общественных связей Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Двадцать восьмого января в дежурную часть полиции в аэропорту Внуково поступило сообщение о том, что на борту готовящегося к отлету в Дубай самолета пассажирка не подчиняется требованиям командира воздушного судна — курит на борту. Сотрудники транспортной полиции сняли пассажирку с рейса и доставили в дежурную часть", — говорится в сообщении.

Уточняется, что нарушительницей оказалась жительница Якутска 1998 года рождения. В отношении нее составлен административный протокол за "нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах".

"Появившаяся информация в СМИ о том, что пассажирка находилась в наркотическом опьянении и дебоширит, не находит своего подтверждения", — отмечают в транспортном управлении.