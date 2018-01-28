МВД сообщило о задержании Навального на Тверской улице в Москве

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Полиция задержала Алексея Навального в Москве, в отношении него составили протокол, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Задержан один из организаторов несогласованной акции на Тверской улице столичной полицией был задержан Алексей Навальный, один из организаторов несогласованного публичного мероприятия. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства и составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", — сказал собеседник агентства.

По последним данным местных властей, акции согласованы во многих городах, в том числе в Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Челябинске, Екатеринбурге, Ярославле, Перми, Новосибирске, Омске, Красноярске, Хабаровске. Акции не согласованы во Владивостоке, Калининграде, Уфе, Воронеже, Волгограде, Мурманске, Кемерово, Санкт-Петербурге, Москве. Во многих городах власти предлагали альтернативные маршруты, однако организаторы не пошли на это.

Так, в столице, где сторонники Навального подали заявку на шествие по Тверской улице до 15 тысяч участников с митингом у Охотного ряда, власти предложили на выбор митинг в Гайд-парке "Сокольников" либо шествие с митингом в районах Люблино или Щукино. Ответа от организаторов не последовало, и мэрия констатировала, что, по закону, любые акции, которые попытаются провести сторонники Навального в этот день в Москве, будут считаться несанкционированными. Прокуратура Москвы предостерегла Навального от проведения несогласованной с властями города акции 28 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что проведение несанкционированных митингов "будет иметь определенные последствия с точки зрения нарушения закона". В МВД РФ и Росгвардии отмечали, что готовы действовать жестко в случае провокаций на акциях.