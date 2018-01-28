Количество погибших в ДТП на трассе "Вилюй" в Якутии выросло до трех

ХАБАРОВСК, 28 янв — РИА Новости. Один из пострадавших при столкновении грузовой машины и микроавтобуса на дороге "Вилюй" в Якутии скончался в больнице, таким образом, число погибших увеличилось до трех, сообщает минздрав республики Саха (Якутия) в воскресенье.

Ранее региональное управление ГИБДД сообщало, что авария произошла днем в субботу на 1215-м километре трассы "Вилюй". Столкнулись грузовик Volvo с прицепом и микроавтобус Toyota Hiace. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу, его прицеп врезался в микроавтобус. Погибли два водителя из микроавтобуса, пострадали семь пассажиров, среди которых один ребенок.

"Четверо пострадавших в ДТП были оперативно доставлены в центральную районную больницу города Мирный. Состояние одного пациента оценивается как стабильно тяжелое, двоих — средней степени тяжести. Один пациент скончался от полученных травм. Два человека погибли в момент столкновения автомобилей", — сообщает минздрав.

Отмечается, что состояние пострадавших находится под контролем министерства здравоохранения республики.