В Салехарде с подоконника восьмого этажа сняли девочку, которая звала маму

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 янв — РИА Новости. Спасатели в Салехарде (ЯНАО) сняли с подоконника квартиры дома на восьмом этаже девочку, которую мать оставила вместе с малолетней сестрой, сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального управления МЧС.

Вечером в субботу в единую службу спасения Салехарда и в Центр управления кризисными ситуациями округа поступили сообщения от местных жителей, которые просили направить спасателей во двор одного из многоэтажных домов по улице Республики, рассказали в пресс-службе.

"По утверждению горожан, из окна квартиры, находящейся на восьмом этаже, издавался громкий детский плач. Испуганный ребенок с криками "Хочу к маме, где моя мама!" стоял на подоконнике, то открывая, то закрывая окно высотки. У дома собиралось все больше прохожих", — отметили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что в квартире находились два малолетних ребенка, и благодаря убедительным уговорам жителей, которые просили детей не открывать окно и слезть с подоконника, удалось выиграть время, которое потребовалось для приезда экстренных служб.

"Спасатели молниеносно оценили сложившуюся ситуацию, обнаружили квартиру, вскрыли закрытую дверь и оказали всю необходимую впоследствии помощь двум маленьким девочкам", — добавили в управлении.

Как уточнили в пресс-службе, позже выяснилось, что молодая мать двух девочек, старшей из которых пять лет, оставила их дома примерно на один час, а сама отправилась в больницу, чтобы проведать заболевшую маму, надеясь, что за это время с ними ничего не произойдет.