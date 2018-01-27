Под Волгоградом в пятиэтажке взорвался бытовой газ, пострадал один человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Бытовой газ взорвался в квартире пятиэтажного дома в городе Волжский Волгоградской области, хозяйка квартиры госпитализирована, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Волгоградской области.

"В 17.50 мск поступило сообщение о взрыве бытового газа в квартире пятиэтажного панельного дома на улице Пушкина в Волжском", — сказал собеседник агентства. В результате взрыва газовой колонки пострадала 36-летняя хозяйка квартиры.

По словам представителя МВД России по Волгоградской области, в настоящее время место происшествия оцеплено, принимаются меры по охране общественного порядка.