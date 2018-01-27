ВЛАДИВОСТОК, 27 янв — РИА Новости. Спасатели обнаружили два плота на месте поисков пропавшего в Японском море судна "Восток", сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".
"Людей на плоту не было, он залит водой. Его осматривают. Уже можно сказать, что он с судна "Восток", — сказал собеседник агентства.
По словам директора компании-судовладельца "ДВ-Флот" Станислава Мальчевского, второй плот нашли не совсем рядом с первым.
"Пока к нему подходит судно, неизвестно, есть ли там люди", — добавил он.
В зоне поисков нашли два спасательных жилета и два круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело.
"Восток" построили в 1985 году в Южной Корее, он ходит под российским флагом. Порт приписки — Невельск (Сахалинская область).