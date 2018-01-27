Владелец пропавшего "Востока" подключил к поискам свое другое судно

ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Судовладелец пропавшего в Японском море судна "Восток" подключил к поискам свое другое судно "Океан", сообщил РИА Новости директор компании "ДВ-Флот" Станислав Мальчевский.

"Судно уже подключилось к поискам, оно связалось со спасателями, вошло в поисковую группу и идет в точку поиска по указанию МСКЦ. "Океан" находится на расстоянии 600 миль от района поиска и идет со скоростью 5 узлов – погода там свежая, есть риск обледенения", — сказал собеседник агентства.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту 20 человек. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело.

Судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-Флот".