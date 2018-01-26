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Происшествия

"Коррупция — она как беременность": Белых выступил с последним словом

18:0326.01.2018
(обновлено: 18:13 26.01.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, в Пресненском суде Москвы. 26 января 2018Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, в Пресненском суде Москвы. 26 января 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 янв РИА Новости. Сегодня экс-губернатор Кировской области Никита Белых выступил с последним словом в Пресненском суде. Его речь длилась почти час, без перерыва. Оглашение приговора намечено на 1 февраля. Самые яркие цитаты экс-чиновника — в материале РИА Новости.

О времени

  • "Это уже 33-е заседание, 82 дня, 13 968 часов и 838 с лишним минут я нахожусь под стражей. В каждую из этих минут я думаю, как это произошло и почему гособвинению выгодно руководствоваться презумпцией виновности".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, в Пресненском суде Москвы. 26 января 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, в Пресненском суде Москвы. 26 января 2018

Об обвинениях

  • "Я хочу остановиться на дате 5 марта 2014-го. Почему я считаю это принципиально важным? Эта дата четко указана в обвинении. Якобы в этот день произошло некое формулирование требования взятки. Но прилет человека в областной центр с полумиллионным население никак не может свидетельствовать о том, что он обязательно встречается в этот день с главой региона. Если я прилетаю в Москву, это не означает, что я встречаюсь с президентом или председателем правительства России".

О самогоне

  • "Это напоминает старый советский анекдот, когда человека в деревне арестовывают за самогоноварение. Когда он говорит, что он не варил самогон, а ему говорят, что самогонный аппарат есть и этого достаточно. На что он отвечает: тогда вы будете арестовывать меня и за изнасилование? Его спрашивают: вы кого-то изнасиловали? Он говорит: нет, но аппарат имеется".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, в Пресненском суде Москвы. 26 января 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, в Пресненском суде Москвы. 26 января 2018

Об Остапе Бендере

  • "Зудхаймер неоднократно бывал у меня в кабинете и показал, как мы с ним якобы разговаривали. Причем с ошибками. С указанием того, что я сидел за столом, за которым я никогда на рабочем месте не сидел. Я понимаю, если бы он указал, что я встречал его в красном фраке с виолончелью, и при обыске обнаружили красный флаг и виолончель, вот тогда такое было бы выдумать сложно. Описать же встречу в кабинете, где человек был неоднократно, не является невозможным. Вся ситуация по этому эпизоду напоминает диалог из "Двенадцати стульев": "Зачем вы его обидели?" — "Я не обижал, он уже пришел обиженным". Также и про меня. "Вы встречались с Зудхаймером?" — "Нет, не встречался". — "А он приезжал".

О немецкой контрразведке

  • "Я не хочу подробно останавливаться на личном деле комсомольца Зудхаймера, хотя судя по тому, как он проникает в здание областного правительства и связывается по телефону, не оставляя следов, то он скорее не комсомолец, а агент Штази".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, в Пресненском суде Москвы. 26 января 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, в Пресненском суде Москвы. 26 января 2018

О работе

  • "Что касается моей работы на протяжении семи с половиной лет в качестве губернатора Кировской области, должен сказать, что мне не стыдно за нее. Это не означает, что все было сделано и сделалось идеально. Естественно, что-то не получалось, были ошибки. Но, как известно, не ошибается только тот, кто ничего не делает. А я делал. Работал по 12-14 часов в сутки. У меня осталось более 200 дней неотгулянного отпуска. И все, что делал, было направлено не на достижение каких-то личных корыстных целей. Я старался принимать решения абсолютно открыто и прозрачно. Любой человек мог обратиться ко мне со своими вопросами и проблемами на улице, в магазине, в соцсетях, где угодно. Как говорил главный герой романа Кена Кизи, я могу с полной уверенностью и удовлетворением сказать: "Я хотя бы попробовал это сделать". Наверное, кому-то это не нравилось".

О власти

  • "Вообще, для зарабатывания денег точно нет смысла идти работать губернатором Кировской области. У меня есть достаточно успешный опыт предпринимательской деятельности, чтобы не нуждаться и удовлетворять свои запросы и потребности, которые достаточно скромны. Моей целью было показать то, что власть может быть другой, нежели такой, какой ее воспринимает большая часть населения. Что власть может быть открытой, демократичной, направленной на конкретное решение задач населения, бизнеса.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, в Пресненском суде Москвы. 26 января 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, в Пресненском суде Москвы. 26 января 2018

О государстве и обществе

  • "Кому-то интересно поддерживать миф о том, что все чиновники — мздоимцы. Это из той же серии, что все правоохранительные органы крышуют оргпреступность, судьи принимают решение по звонку сверху. Эти и другие мифы позволяют легко управлять настроениями людей, решать тактические задачи, закладывая мину замедленного действия под государство. Потому что, по моему глубокому убеждению, развитие государства возможно только при наличии полного доверия, уважения и совместной работы населения с гражданскими институтами, предпринимательским сообществом и властью".

О благотворительности

  • "Я занимался благотворительной деятельностью, вкладывая собственные средства, заработанные за годы предпринимательства. Я делал это не ради пиара. Поверьте, для пиара деньги можно потратить куда более эффективно".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, в Пресненском суде Москвы. 26 января 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, в Пресненском суде Москвы. 26 января 2018

О коррупции

  • "Коррупционная суть — как беременность, нельзя быть чуть-чуть беременным и нельзя быть чуть-чуть коррупционером. Ты либо ставишь общественные интересы выше своих, либо нет. Промежутков не существует".

О теории заговора

  • "Как известно, существуют две теории, объясняющие неприятные и трагические эксцессы, происходящие в жизни: теория заговора и теория хаоса, ее иногда называют теорией бардака. Я не сторонник заговора, я просто хочу надеяться, что суд разберется".

О своих ошибках

  • "Сейчас у меня одно желание и одна мечта. Быть рядом с людьми, которых я люблю и которые любят меня. Быть рядом с женой, заниматься своими сыновьями. Их у меня четверо. И все они в таком возрасте, когда очень важно принимать личное участие в воспитании. Я действительно многое недодал близким людям, моей семье. Это моя ошибка. Так получилось. Так я расставил приоритеты еще в молодом возрасте. Сначала моя работа, а потом все остальное. А поскольку работа занимала все время, то в ней не хватало места для тех, кто в этом нуждался больше всего".
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Происшествия
Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
wall
.............."Сейчас у меня одно желание и одна мечта. Быть рядом с людьми, которых я люблю и которые любят меня. Быть рядом с женой, заниматься своими сыновьями. Их у меня четверо. И все они в таком возрасте, когда очень важно принимать личное участие в воспитании. ............. Старо как мир, "Что имеем-не храним, потерявши плачем", сколько про это уже сказано? ни чего не меняется в мире этом.
18:57
26.01.2018
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Валерий Холмов
В принципе коррупция действительно похожа на беременность.Только растёт не живот,а раздуваются карманы..Причём без сроков..)Пока не поймают..
18:58
26.01.2018
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