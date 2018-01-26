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Происшествия

Белых сравнил себя с героем "Пролетая над гнездом кукушки"

15:3526.01.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, в Пресненском суде Москвы. 26 января 2018Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, в Пресненском суде Москвы. 26 января 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, выступая с последним словом, сравнил себя с героем романа Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки", передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

Никита Белых. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Единственно справедливым решением, по мнению Белых, было бы его оправдание.

"Пятьсот восемьдесят два дня я нахожусь под стражей, все это время я думаю, как это произошло, кому это выгодно и почему я здесь нахожусь… И, как главный герой романа Кена Кизи, могу сказать: "Я попробовал, чёрт побери", — (но) кому-то это не понравилось", — сказал Белых, пожелав Кировской области процветания.

По словам Белых, ему не стыдно за свою работу на посту губернатора, хотя он признал, что "совершал ошибки".

"Но все совершают ошибки, вообще, для зарабатывания денег нет смысла идти работать губернатором Кировской области, моей целью было показать, что власть может быть открытой и демократичной. Я старался принимать решения открыто и прозрачно, с учетом всех мнений", — сказал Белых.

Никита Белых в Пресненском суде Москвы. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сейчас же у него, по собственным словам, "одно желание и одна мечта: быть рядом с людьми, которых я люблю и которые любят меня" (будучи уже под следствием, Белых женился прямо в СИЗО).

"Я хочу, чтобы суд принял справедливое решение и оправдал меня", — заключил подсудимый.

Заседание началась с опозданием, так как у Белых, здоровье которого пошатнулось за время следствия, поднялось давление, и врачи сделали ему укол. Из-за состояния здоровья подсудимого ряд прошлых заседаний суду пришлось проводить в СИЗО.

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Происшествия
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Евгений Кемеров
Сначала они орут о "коррупционном режиме" , а когда сами попались на взятке : " не виноватая я "
16:27
26.01.2018
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Станислав Митрофанов
Че мечтает вырвать унитаз?
16:03
26.01.2018
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Ivan Semaxov
А чего ты поверил ребятам из кровавой гэбни? Ты же был вроде оппозиционером, а стал как бы губернатором. Такое не прощается. Тебя красиво развели.
15:56
26.01.2018
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Глеб С
Открыто и демократично закрывал поликлиники на селе используя свою любовницу Машку Гайдар, которая рванула на укр и довел регион до фактического банкротства)) Занавес))
15:48
26.01.2018
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Владимир Белогорский
Ну, поплачь ещё, поплачь...
Лучше брал бы пример с Улюкаева - тот сидит себе потихоньку, читает, стихи пишет...
15:38
26.01.2018
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