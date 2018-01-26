Белых сравнил себя с героем "Пролетая над гнездом кукушки"

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, выступая с последним словом, сравнил себя с героем романа Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки", передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

Единственно справедливым решением, по мнению Белых, было бы его оправдание.

"Пятьсот восемьдесят два дня я нахожусь под стражей, все это время я думаю, как это произошло, кому это выгодно и почему я здесь нахожусь… И, как главный герой романа Кена Кизи, могу сказать: "Я попробовал, чёрт побери", — (но) кому-то это не понравилось", — сказал Белых, пожелав Кировской области процветания.

По словам Белых, ему не стыдно за свою работу на посту губернатора, хотя он признал, что "совершал ошибки".

"Но все совершают ошибки, вообще, для зарабатывания денег нет смысла идти работать губернатором Кировской области, моей целью было показать, что власть может быть открытой и демократичной. Я старался принимать решения открыто и прозрачно, с учетом всех мнений", — сказал Белых.

Сейчас же у него, по собственным словам, "одно желание и одна мечта: быть рядом с людьми, которых я люблю и которые любят меня" (будучи уже под следствием, Белых женился прямо в СИЗО).

"Я хочу, чтобы суд принял справедливое решение и оправдал меня", — заключил подсудимый.

Заседание началась с опозданием, так как у Белых, здоровье которого пошатнулось за время следствия, поднялось давление, и врачи сделали ему укол. Из-за состояния здоровья подсудимого ряд прошлых заседаний суду пришлось проводить в СИЗО.