Приговор Никите Белых огласят 1 февраля

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемому во взятках, огласят в следующий четверг, 1 февраля, сообщила в пятницу судья Пресненского суда Москвы Татьяна Васюченко.

"Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет провозглашён 1 февраля в 12 часов утра", — сказала она.

Гособвинение запросило для бывшего главы региона десять лет колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей. Защита настаивает, что Белых стал жертвой оговора и провокаций, и просит его оправдать.

Белых вменяют два коррупционных эпизода: получение взятки в 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и еще 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера, в обоих случаях — за покровительство их бизнесам, связанным с освоением леса в Кировской области. Причем если Ларицкий, как выяснило следствие, дал взятку добровольно, то у Судгаймера, по мнению обвинения, деньги вымогались.

Задержали Белых в июне 2016 года в ресторане в центре Москвы при передаче последнего транша взятки от Судгаймера в 100 тысяч евро. В СМИ тогда были опубликованы фотографии растерянного главы региона и пачек наличности перед ним. Прояснить ситуацию на месте губернатор не смог. Вину он по-прежнему отрицает.

Вскоре после задержания президент Владимир Путин снял Белых с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия". Позднее, комментируя задержание и арест Белых, Путин отмечал, что виновность или невиновность уже экс-губернатора установит суд, но ситуация с его задержанием при передаче денег вызывает много вопросов.