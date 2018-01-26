В хабаровской гимназии зарегистрировали вспышку кишечной инфекции

ХАБАРОВСК, 26 янв — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю зарегистрировало девять сообщений о случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди учеников третьей гимназии в Хабаровске, сообщается на сайте управления.

"Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю сообщает о поступлении девяти экстренных извещений о случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди учащихся гимназии №3 в Хабаровске. В настоящее время один ребенок госпитализирован, остальные находятся на амбулаторном лечении. Занятия в гимназии приостановлены, проводятся дезинфекционные мероприятия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что медики осматривают детей и персонал, контактировавших с заболевшими. Началось эпидемиологическое расследование в отношении двух юридических лиц: МАОУ г. Хабаровска "Гимназия №3 имени М. Ф. Панькова" и ООО "Контакт", которое занималось организацией питания в учебном заведении.

Как уже установили санитарные врачи, на пищеблоке гимназии выявлен ряд нарушений санитарного законодательства, в том числе связанных с технологией приготовления пищи – запеканок и салатов. Кроме того, выявлены нарушения правил мытья посуды и инвентаря, режима дезинфекции, питьевого режима для детей.

В свою очередь СУ СК РФ по Хабаровскому краю сообщает, что следствие начало проверку по факту вспышки острой кишечной инфекции среди учеников гимназии.

"По факту вспышки острой кишечной инфекции среди учеников гимназии №3 города Хабаровска следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точное количество пострадавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщает следственное управление.