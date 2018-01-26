В Орле проверят информацию о высаженном из автобуса на мороз школьнике

ВОРОНЕЖ, 26 янв — РИА Новости. Следствие проверяет информацию СМИ об инциденте в Орле, где школьника якобы высадили на мороз из-за несработавшего проездного, сообщило в пятницу региональное управление СК РФ.

"В данных сообщениях обращено внимание общественности, что директор лицея №4 города Орла Татьяна Малыгина на заседании 25 января 2018 года рассказала о факте незаконных действий водителя маршрутки по отношению к учащемуся 5-го класса. Школьника из-за несработавшего электронного проездного билета несколько дней тому назад водитель маршрутки высадил на улице 1-й Посадской города Орла, при этом им не были учтены суровые погодные условия с отрицательными значениями температуры", — сообщает СУСК.

По данным ведомства, мальчику в сильный мороз пришлось пройти несколько километров пешком.

"В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — добавили в следственном управлении.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.