На Кубани проводят проверку после гибели людей из-за отравления газом

КРАСНОДАР, 26 янв — РИА Новости. Три человека погибли из-за отравления угарным газом в Кущевском районе Краснодарского края, организована проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Сообщение об обнаружении в одном из частных домов села Раздольного тел трех человек с признаками отравления угарным газом поступило правоохранителям в пятницу утром.

"По данному факту следственным отделом по Кущевскому району СКР по краю организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в доме проживали 64-летний мужчина, его 57-летняя сожительница и 33-летний сын женщины. По предварительной информации, причиной их смерти явилось отравление угарным газом. Предположительно угарный газ скопился вследствие загрязнения дымохода, отметили в ведомстве.

В ходе осмотра места происшествия следствием на телах погибших какие-либо повреждения не обнаружены, добавили в СК. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.